"Tren kütüphane" kara yoluyla yeni yerine taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tren kütüphane' kara yoluyla yeni yerine taşındı - Son Dakika

"Tren kütüphane" kara yoluyla yeni yerine taşındı

6 saat önce

Çankırı'da lokomotif ve vagondan oluşan "Tren kütüphane", yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi içindeki yeni yerine taşındı.

Çankırı'da lokomotif ve vagondan oluşan "Tren kütüphane", yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi içindeki yeni yerine taşındı.

İstasyon Kavşağı'nda bulunan ve 2016 yılında Çankırı Belediyesi tarafından kütüphane olarak hizmete sunulan lokomotif ve vagonun, Abdülhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Devlet Demiryollarına ait eski Cer Atölyesi ve depolama alanında yapımı süren TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne taşınmasına karar verildi.

Yeni yerine götürülmek üzere vinç yardımıyla tırlara yüklenen lokomotif ve vagonun taşınması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı Çankırı- Ankara kara yolu, taşıma işleminin ardından normale döndü.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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