Son Dakika Haberleri: Tren otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Tren otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Niğde'nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tren otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Niğde'nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bor Kemerhisar arası hem zemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ABA 104 plakalı otomobile hemzeminden geçerken yük treni çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Ferhat Büyükbalta (32) Turgay Özil (43) ve Mustafa Büyükbalta (36) yaralandı. Yaralılardan Ferhat Büyükbalta (32) Turgay Özil (43) olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan Mustafa Büyükbalta ise olay yerinden hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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