Son Dakika Haberleri: Tren Otomobili Biçti, 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Tren Otomobili Biçti, 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Niğde'de hemzemin geçitte aniden duran otomobile tren çarptı.

Tren Otomobili Biçti, 2 Kişi Son Anda Kurtuldu, System.String[]
Niğde'de hemzemin geçitte aniden duran otomobile tren çarptı. Otomobilde bulunan 2 arkadaş canlarını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Çevre Yolu arıtma tesisi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. M.G. yönetimindeki 31 GY 638 plakalı otomobil sürücüsünün iddiasına göre hemzemin geçitte aniden durdu. Bu esnada Kayseri'den Adana'ya seyir halinde olan yük treni otomobile çarparak yaklaşık 300 metre sürükledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü M.G. ve yanındaki arkadaşı kazayı ucuz atlattığı kazada kullanılamaz halı gelen otomobili İtfaiye ekipleri trenin altından çıkardı. Hurdaya dönen otomobil tren yolundan kaldırıldıktan sonra tren yoluna devam etti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde Belediyede Dehşet! Partililer Arasında Çıkan Kavgada Kendini Ayağından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tren Otomobili Biçti, 2 Kişi Son Anda Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]