Tren otomobille çarpıştı - Son Dakika

Tren otomobille çarpıştı
08.03.2021 21:58
Tren otomobille çarpıştı Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı Diyarbakır'da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti.
Tren otomobille çarpıştı
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 UL 296 plakalı otomobil sürücüsü, park yeri aramak için duraklama yaptı. O sırada manevra yapmak için tren istasyonunda hareket eden tren otomobili biçti. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, tren ise gara geri çekildi.
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