Son Dakika Haberleri: Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için 1 milyon sterlin ceza
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Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için 1 milyon sterlin ceza

3 saat önce

24 yaşındaki Simon Brown, Ağustos 2016'da Londra'da Gatwick Express treninde başını pencereden çıkardıktan sonra yol kenarındaki bir sinyal direğine çarparak hayatını kaybetmişti.

Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için 1 milyon sterlin ceza, System.String[]
24 yaşındaki Simon Brown, Ağustos 2016'da Londra'da Gatwick Express treninde başını pencereden çıkardıktan sonra yol kenarındaki bir sinyal direğine çarparak hayatını kaybetmişti.

Demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR), mayıs ayındaki duruşmada, pencereden dışarıya sarkılmaması yönündeki uyarıyı yeterince görXünür bir şekilde sergilemediği için genel güvenlik önlemlerini ihlal ettiğini kabul etmişti.

65 BİN DOLAR DA MAHKEME MASRAFI VAR

Hakim Jeffrey Pegden, kapıya yapıştırılmış bir uyarı bulunsa da bu uyarının diğer ilanlar arasında gözden kaybolduğunu vurguladı. Pencerelerle ilgili herhangi bir risk değerlendirilmesinin de önceden yapılmamış olduğu kaydedildi. Şirket 1 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

GTR ayrıca mahkeme masrafları için yaklaşık 65 bin dolar ödeyecek.

Brown'ın ölümünden sonra GTR, pencerelere parmaklık taktırmıştı. 2017'de ise yolcuların açıp sarkacağı türden pencerelere sahip trenler tümüyle kaldırılmıştı.
Sterlin, Londra, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:22 
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