Son Dakika Haberleri: Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 1 milyon sterlin ceza
BBC
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Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 1 milyon sterlin ceza

6 saat önce

İngiltere'de bir demiryolu şirketi, bir yolcunun trenin penceresinden başını uzatıp ölmesinden sorumlu tutularak 1 milyon sterlin (7 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 1 milyon sterlin ceza, System.String[]

İngiltere'de bir demiryolu şirketi, bir yolcunun trenin penceresinden başını uzatıp ölmesinden sorumlu tutularak 1 milyon sterlin (7 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

24 yaşındaki Simon Brown, Ağustos 2016'da Londra'da Gatwick Express treninde başını pencereden çıkardıktan sonra yol kenarındaki bir sinyal direğine çarparak hayatını kaybetmişti.

Demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR), Mayıs ayındaki duruşmada, pencereden dışarıya sarkılmaması yönündeki uyarıyı yeterince görünür bir şekilde sergilemediği için genel güvenlik önlemlerini ihlal ettiğini kabul etmişti.

Hakim Jeffrey Pegden, kapıya yapıştırılmış bir uyarı bulunsa da bu uyarının diğer ilanlar arasında gözden kaybolduğunu vurguladı.

Pencerelerle ilgili herhangi bir risk değerlendirilmesinin de önceden yapılmamış olduğu kaydedildi.

GTR şirketi ayrıca mahkeme masrafları için yaklaşık 65 bin dolar ödeyecek.

Brown'ın ölümünden sonra GTR, pencerelere parmaklık taktırmıştı. 2017'de ise yolcuların açıp sarkacağı türden pencerelere sahip trenler tümüyle kaldırılmıştı.

İngiltere, Sterlin, Londra, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:59 
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