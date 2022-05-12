Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika
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Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar

12.05.2022 11:33
Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde demir yolunun yanındaki yedek rayları oksijen tüpü ile keserek çalmaya çalışan 3 şüpheliden 1'i suçüstü, 2'si evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde demir yolunun yanındaki yedek rayları oksijen tüpü ile keserek çalmaya çalışan 3 şüpheliden 1'i suçüstü, 2'si evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bahçe ilçesinde demir yolunun yanında bulunan yedek ray demirlerinin kesildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye Bahçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, rayların yanında açık alanda bulunan 7 metre uzunluğundaki yedek rayların 1'er metre uzunluğunda kesilerek parçalandığı görüldü. Rayların hemen yanında 1 oksijen tüpü, 1 mutfak tüpü ve 1 demir kesmek için kullanılan oksijen tüpü aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin olay yerinde olduğu tespit edilirken H.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli S.G. ve M.B. ise aynı gün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Bahçe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

FOTOIĞRAFLI


Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar
Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar
Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar
Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar
Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar
Tren rayı çalmaya çalışırken yakalandılar
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112 Acil Çağrı, Hisarcık, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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