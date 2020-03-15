Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Genel Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada

6 saat önce

Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti. Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada

Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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