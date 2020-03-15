Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

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Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada
6 saat önce
Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
Tren rayında çoçukların tehlikeli oyunu kamerada
KIRIKKALE - Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.
Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti. Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
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