A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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