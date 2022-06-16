Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı

16.06.2022 00:36

Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, o sırada geçen trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı.

Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, o sırada geçen trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir-Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak özçekim yapmak isteyen A.P'ye (17) trenin vagonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı

YORUMLAR
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Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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