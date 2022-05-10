Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu - Son Dakika
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Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu

10.05.2022 16:59

Diyarbakır'da kapatılmış tren rayları üzerinde başı kesik 27 yaşındaki bir erkek cesedi bulundu. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞI GÖVDESİNDE AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı.

DİYARBAKIR'DA RAY ÜZERİNDE BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA RAY ÜZERİNDE BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
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Yenişehir, Fabrika, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu - Son Dakika


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