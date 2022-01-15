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Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti - Son Dakika

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti

15.01.2022 14:22

Amasya'da ikamet eden 15 yaşındaki Eren Bulut, futbol antrenmanına gittiği sırada raylara düşerek sağ ayağını kaybetti. Bulut'un milli takıma gitmek için hazırlandığı haberi ise duyanların yüreğini parçaladı.

Amasya Tren Garı yakınlarında önceki akşam saatlerinde Amasya İl Özel İdare spor Kulübü'nde stoper olarak oynayan Eren Bulut, demir yolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada Bulut'un sağ ayağı, ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı genç futbolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Makinist Muammer N. de ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE GİDECEKTİ

Ameliyata alınan Eren Bulut'un sağ ayağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kesildi. Hastanede tedavi altında tutulan oyuncunun ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nün yetenekli futbolcusu Eren Bulut'un, kaza olmasa U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenildi.

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

"KEŞKE FUTBOLA DEVAM EDEBİLSEYDİ"

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü antrenörü Levent Hırçın, "Allah'ım Eren'i bize bağışladı. Çok üzücü bir olay yaşadık. Kulüp olarak da yas içindeyiz. Akşam üzeri saat 17.00'de antrenmanımız vardı. Amasya'da başka bir spor kulübüyle hazırlık maçımız vardı. Çocuklarımız da tek tek geliyorlardı. Bir ara çocuklardan birisi görmüş, 'Birine tren çarptı' diyerek yanımıza geldi. Ben de olay yerine hemen koşarak geçtim. Önce yaşlı birisi olduğunu sandım. Yaklaştıkça Eren olduğunu anladım. Bilincini açık tutmak için onunla sürekli konuştum. O sırada yerde yatarken bile 'Hocam maçımızı yapacak mıyız?' gibi sorular soruyordu. Futbola aşık bir çocuktu. Bilirsiniz stoper futbolda en riskli mevkilerden biridir. Ben onu orada oynatıyordum. Her şeyi iyi gören bir çocuktu, zekiydi. Keşke futbola devam edebilseydi. Kendi yaş grubunda milli takıma yollayacaktık onu. Bizler kadere inanan insanlarız. Kaderi böyleymiş. Allah onun canınızı bize bağışladı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ, İHMAL VAR"

Eren Bulut'un akrabası Kubilay Tufanoğlu da "Bunun bir ihmal sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Olay anında lokomotif buraya geri geri geliyor. Geri geri geldiği için arkasında kontrol memurunun olması gerekiyordu. Bir düdük, bir ses olması gerekiyor. Bu ihmalden dolayı bu olay gerçekleşiyor. Bu önlemin alınması lazım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. Acılı baba Mustafa Bulut ise "Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Ben konuşamıyorum, konuşacak hiçbir şeyim yok" dedi. Anne Arife Bulut'un ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

"BAŞKA ÇOCUKLARIN BAŞINA GELMESİN"

Eren Bulut'un takıma seçmelerle alındığını belirten teknik direktör Rasim Tufanoğlu ise "Eren antrenmana gelmek için evde bir telaş ve heyecanla abdest alıyor, annesine 'Gideceğiz, yeneceğiz' diyor. İnanılmaz beyefendi ve arkadaşlarıyla uyumlu, mükemmel bir çocuk; anlatılacak gibi değil. Eren bize denemeyle geldi, saha içinde mükemmel bir futbolcu. Eren'i ben milli takım seçmelerine gönderecektim, yetenekli bir çocuktu. Biz ona yardımcı oluruz ama Allah her şeyden önce Eren'in canını bize ve sevenlerine bağışladı. Bizim başımıza geldi, diğer antrenörlerin ve anne- babaların başına gelmesin" diye konuştu.

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti
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Futbol, Amasya, Milli, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti - Son Dakika
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