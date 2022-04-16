Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar - Son Dakika
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Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar

16.04.2022 12:14
Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar

Afyonkarahisar'da tren raylarının tamir ve bakımında kullanılan demir malzemeleri çalan şahıslar jandarma operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar'da tren raylarının tamir ve bakımında kullanılan demir malzemeleri çalan şahıslar jandarma operasyonuyla yakalandı.

Olay, İhsaniye İlçesi Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TCDD'ye ait tren raylarının bakımı için kullanılan 'cebre ve senet' adı verilen demir parçalarının çalındığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının faillerinin yakalanmasına yönelik teknik inceleme ve takip başlatan ekipler F.Ö., O.A. ve M.K. isimli şahısların yaptığını tespit etti. Ardından operasyon yapan jandarma ekipler meydana gelen hırsızlık olayında 600 kg ağırlığında demir malzeme ele geçilerek TCDD görevlilerine teslim etti.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan F.Ö. ve O.A., isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar - Son Dakika


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