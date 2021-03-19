Orta mesafedeki şehirlerarası tren seferlerine verilen Covid-19 arası yarın sona eriyor. Tren seferleri yarın kaldığı yerden devam edecek.
Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.
Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Tren seferleri 20 Mart'ta başlıyor - Son Dakika