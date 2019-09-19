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Tren seferleri otobüslerle aktarmalı olarak yapılabildi

52 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen kılavuz treni kazası nedeniyle kapanan hızlı tren hattında yolcular otobüslerle Bozüyük ve Bilecik hızlı tren istasyonlarına taşınarak aktarmalı olarak yolculuk yapabildiler.

Tren seferleri otobüslerle aktarmalı olarak yapılabildi, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen kılavuz treni kazası nedeniyle kapanan hızlı tren hattında yolcular otobüslerle Bozüyük ve Bilecik hızlı tren istasyonlarına taşınarak aktarmalı olarak yolculuk yapabildiler.


Kaza nedeniyle İstanbul- Konya ve İstanbul- Ankara hızlı tren seferleri de bir süre durdu. Yolcular otobüslerle Bilecik ve Bozüyük hızlı tren istasyonlarına otobüslerle taşındı. Hızlı tren istasyonları önünde aktarımlar sırasında hareketli dakikalar yaşandı. Vatandaşlar kendilerinin mağdur edilmeden aktarma işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan ve iletişim ve ulaşımı noksansız olarak yerine getiren yetkililere teşekkür ettiler. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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