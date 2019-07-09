Tren vagonundan düşen işçi yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonundan kömür yükleyen işçi vagondan düşerek yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde tren vagonundan kömür yükleyen işçi vagondan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
Tren İstasyonunda vagondan kömür yükleyen Abdurrahman G. (59), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman G., Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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