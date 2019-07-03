Tren ve platform arasına düşen çocuk yolcular tarafından kurtarıldı
2 saat önce
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Ulaştırma Bakanlığı bir çocuğun tren ve platform arasına düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Bakanlık videoyu paylaşma amaçlarının tatil sezonunda çocuklarıyla tren yolculuğu yapan aileleri uyarmak olduğunu belirtti.
Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:37
'Ulaştırma Bakanlığ, Yeni Güney Galler
Eyaleti'nde, bir çocuğun tren ve platform arasına düştüğü ana ait güvenlik kamerası kayıtlarını yayımladı. Annesinin bebek arabasıyla ilgilendiği sırada trene doğru ilerleyen çocuk önündeki boşluktan raylara düştü.
Sidney Sydenham istasyonunda, Şubat ayında yaşandığı kaydedilen olayda, yolcuların yardımıyla kurtarılan çocuğun kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.
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