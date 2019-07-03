Son Dakika Haberleri: Tren ve platform arasına düşen çocuk yolcular tarafından kurtarıldı
Son Dakika Dünya Haber

Tren ve platform arasına düşen çocuk yolcular tarafından kurtarıldı

2 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Ulaştırma Bakanlığı bir çocuğun tren ve platform arasına düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Bakanlık videoyu paylaşma amaçlarının tatil sezonunda çocuklarıyla tren yolculuğu yapan aileleri uyarmak olduğunu belirtti.

Tren ve platform arasına düşen çocuk yolcular tarafından kurtarıldı, System.String[]
Avustralya'Ulaştırma Bakanlığ, Yeni Güney Galler Eyaleti'nde, bir çocuğun tren ve platform arasına düştüğü ana ait güvenlik kamerası kayıtlarını yayımladı. Annesinin bebek arabasıyla ilgilendiği sırada trene doğru ilerleyen çocuk önündeki boşluktan raylara düştü.

Sidney Sydenham istasyonunda, Şubat ayında yaşandığı kaydedilen olayda, yolcuların yardımıyla kurtarılan çocuğun kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:37 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Raylara düşen çocuk son anda kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tren ve platform arasına düşen çocuk yolcular tarafından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]