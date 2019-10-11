Son Dakika Haberleri: Tren yolcuları yolda kaldı
Son Dakika Güncel Tren yolcuları yolda kaldı

Tren yolcuları yolda kaldı

56 dakika önce

İstanbul-Uzunköprü seferini yapan yolcu treni, Muratlı'da raylardan kaynaklı sorunlar nedeniyle durduruldu.

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İstanbul- Uzunköprü seferini yapan yolcu treni, Muratlı'da raylardan kaynaklı sorunlar nedeniyle durduruldu. Seferlerin durması nedeniyle vatandaşlar Muratlı'dan gidecekleri yerlere otobüsler ile taşındı.


İstanbul'dan yola çıkarak Edirne'nin Uzunköprü ilçesine doğru ilerleyen banliyö seferi yapan tren, Muratlı'da durduruldu. Raylardan kaynaklı yaşanan aksaklık nedeniyle yolcular bir müddet bekletildi. Muratlı Tren Garı'nda bekleyen yaklaşık 130 yolcu, çağrılan iki minibüs, iki büyük otobüse bindirildi.


Yolcular gidecekleri yere karayolu ile götürülecek. - TEKİRDAĞ

Uzunköprü, İstanbul, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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