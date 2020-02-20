Tren yolcularının kan şekeri ölçüldü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tren yolcularının kan şekeri ölçüldü - Son Dakika

Tren yolcularının kan şekeri ölçüldü

14 dakika önce

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları şeker hastalığı konusunda fakındalık oluşturmak için yolcu treninde seyahat eden vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaptı.

Tren yolcularının kan şekeri ölçüldü, System.String[]

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları şeker hastalığı konusunda fakındalık oluşturmak için yolcu treninde seyahat eden vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaptı.

Ali Çetinkaya Tren Garı'nda, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi diyabet servisi çalışanları tarafından tanıtım standı açıldı.

Standın açılışına Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Devlet Demir yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, hastane ve demir yolları çalışanları katıldı.

Etkinlikte ilk önce Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Sivri'nin kan şekeri ile tansiyon ölçümleri yapıldı.

Op. Dr. Mehmet Duran, yapılan çalışma için, zaman zaman böyle etkinlikler düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Dr. Duran, "Bugün de demir yollarını kullanan vatandaşlarımızın kan şekeri ölçümlerini yapacağız. Yüksek çıkan vatandaşlarımızı gerekli yerlere yönlendireceğiz. Diyabet konusu bizim üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Bölge Müdürü Adem Sivri de, yapılan çalışmanın vatandaşlar üzerinde etkili olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Daha sonra istasyona gelen trenlere binen hemşireler yolcuların kan şekeri ölçümlerini yaptı.

Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köyüne dönüp mantar üreticisi oldu! Günde 1 saat çalışıp asgari ücretten fazla kazanıyor
Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:41 Aila'dan Gastronomi Gecesi
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 15:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tren yolcularının kan şekeri ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]