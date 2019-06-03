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Tren yolculuğuna iftar arası

1 saat önce

Tren yolculuğuna iftar arası Köylüler trendeki yolculara iftar yemeği dağıttıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Köyü durağında duran trendeki yolculara ve makinistlere iftar yemeği dağıtıldı.

Tren yolculuğuna iftar arası
Köylüler trendeki yolculara iftar yemeği dağıttı
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Köyü durağında duran trendeki yolculara ve makinistlere iftar yemeği dağıtıldı.
her Ramazan olduğu gibi, bu Ramazan ayında da renkli görüntülere sahne oldu. Ibrıcak köyü meydanından geçen Zonguldak - Karabük demiryolu kenarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinin düzenlendiği sırada, demiryolundan geçen yolcu trenini durduran köylüler, yolculara yemek ikramında bulundular. Zonguldak'tan Karabük istikametine giden tren Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Köyü'ne geldiğinde iftar yapan vatandaşlar tarafından makinistlere ve yolculara iftar yemeği dağıtıldı. Ibrıcak ve Yeniköy gençliği tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan köy içinde toplu iftar yemeği yoğun kalabalık ile gerçekleşti. Semazen gösterisi, ney dinletisi, halk oyunları ve havai filek gösterilerinin de yer aldığı iftar programında akşam ezanına yakın bir zamanda durağa gelen trendeki yolculara ve makinistlere hızlı bir şekilde iftar yemeği dağıtıldıktan sonra tren Karabük istikametine doğru devam etti. Makinist ve yolcular dağıtılan iftar yemeği için vatandaşlara teşekkür etti.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği esnasında trenin iftar saatinde geçmesi ise geçtiğimiz yıllarda da sosyal medyaya konu olmuştu.
Tren yolculuğuna iftar arası
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Yenice, Karabük, Genel
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