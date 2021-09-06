TREN YOLCULUĞUNDA AŞI VEYA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tren ile yolculuk yapmak isteyenlerde aşı veya PCR testi uygulaması başlatdı.

Koronavirüs mücadele kapsamında İslahiye- Mersin seferiyle yolculuk yapmak için İslahiye Garı'na gelen yolculara görevliler tarafından aşı ve aşı olmayanlara 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı. Aşısını olan veya PCR testini yaptıranlar trene binerken, aşı kartı olmayan veya test yaptırmayanlar ise geri gönderildi.

Yolcular, uygulamanın yerinde olduğunu ve herkesin aşını olması gerektiğini dile getirdi.