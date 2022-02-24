Tren yolu alt geçidine sıkışan aracı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Tren yolu alt geçidine sıkışan aracı itfaiye kurtardı

24.02.2022 20:22
Tren yolu alt geçidine sıkışan aracı itfaiye kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren yolu alt geçidine sıkışan araç Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren yolu alt geçidine sıkışan araç Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. yönetimindeki 09 AEP 709 plakalı ticari araç sürücüsünün Selanik Caddesi'ne geçmek için kullandığı 2.30 santimetre yüksekliğindeki tren yolu alt geçidine sıkıştı. Sürücü O.S. kendi imkanlarıyla aracı sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu araç ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, aracın tavan kısmında maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Tren yolu alt geçidine sıkışan aracı itfaiye kurtardı
Tren yolu alt geçidine sıkışan aracı itfaiye kurtardı

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İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tren yolu alt geçidine sıkışan aracı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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