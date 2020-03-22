Tren yolu hattından sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarının kesilmiş olduğunu belirleyen ekipler, sazlık alan içerisinde fark ettikleri şüpheliler İ.Y.A, T.G, İ.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.

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