Tren yolu köprüsünde sıkışan atı, itfaiye kurtardı
3 saat önce
SİVAS'ta, tren yolu köprüsündeki korkuluklara başı sıkışan at, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, tren yolu köprüsündeki korkuluklara başı sıkışan at, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, dün akşam, Kayseri
Caddesi Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi karşısındaki tren raylarında meydana geldi. Kızılırmak
üzerinden geçen rayların bulunduğu alana giren başıboş at, başını köprü korkuluklarına sıkıştırdı. Durumu fark edenler, Sivas Belediyesi
itfaiyesine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uzun süren çalışmanın ardından atı kurtardı. Başıboş at, sağlık durumu kontrol edildikten sonra bırakıldı.
13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi