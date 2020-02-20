Tren yolu üst geçidindeki asansörü tekmeleyerek bozdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tren yolu üst geçidindeki asansörü tekmeleyerek bozdular - Son Dakika

Tren yolu üst geçidindeki asansörü tekmeleyerek bozdular

7 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan tren yolu üst geçidindeki asansör kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tekmelenerek arızalandı.

Tren yolu üst geçidindeki asansörü tekmeleyerek bozdular, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan tren yolu üst geçidindeki asansör kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tekmelenerek arızalandı. Asansörün arızalanması sonucu engelli ve yaşlı vatandaşlar mağduriyet yaşarken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için yasal süreç başlatıldı.


Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi Parla Caddesi üzerindeki tren yolu üst geçidinde bulunan asansör kimliği belirsiz kişilerce tekmelenerek bozuldu. Asansörün bozuk olduğunu gören engelli ve yaşlı vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti Geyve Belediyesi yetkilileri ile paylaşarak arızanın biran önce giderilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen Geyve Belediyesi'ne bağlı teknik ekiplerce yapılan kontrollerde, asansörün büyük hasar alarak arızalandığı tespit edildi. Daha sonrasında ise asansör firmasıyla iletişime geçen ekipler sorunun en kısa sürede giderileceğini belirtti.


Asansörü tekmeleyip bozarak vatandaşlara mağduriyet yaşatan ve kamu malına zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için ise yasal sürecin başlatıldığı Geyve Belediyesince duyuruldu. - SAKARYA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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