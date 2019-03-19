Tren Yoluna Atılan 4 Çuval Esrar Ele Geçirildi
7 dakika önce
Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildiVAN - Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.
Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi
VAN - Van
'ın Tuşba
ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı
Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:05 Kaynak: İHA
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