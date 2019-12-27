Tren yolunda sıkı çalışma - Son Dakika
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Tren yolunda sıkı çalışma

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tren yolunda hummalı bir çalışma başlatıldı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tren yolunda hummalı bir çalışma başlatıldı.


Alınan bilgiye göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılan ray bakım ve kontrol çalışmaları kapsamında Muratlı ilçesinde yüzlerce ray kontrol edildi. Tren yolu raylarının eski kaynak yerlerine yeniden kaynak çekildi. Makasların bakımı da yapıldı. Gevşeme ihtimaline karşın travers vidaları da yeniden kontrol edilerek sıkıldı. Hasar gören traverslerin yenileneceği öğrenildi. Tren yolu bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren ray bakım ekibi ise, demir yollarında periyodik olarak bakım çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydederek; daha güvenli bir yolculuk için görev yaptıklarını vurguladı.


Öte yandan, güzergah üzerindeki 6 rayın 2'ye düşürülmesi için henüz bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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