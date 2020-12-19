Trend alarmı: Geometrik desenler

Geometrik desenler deyince aklımıza önce 60'lar ve 70'ler geliyor. 60'larda geometrik desenler genelde elbiselerde, tek parça kullanılıyordu. 70'lerin resimlerine göz attığımızdaysa üst üste giyilmiş iki farklı geometrik desene de rastlayabiliyoruz, daha minimal şekilde eşleştirilmiş olanlara da... 2020 podyumlarındaysa her iki kullanım da karşımıza çıkıyor. Örneğin Missoni, imzası haline gelen geometrik şekilleri karıştırarak kullanmayı seviyor ve markanın Sonbahar/Kış 2020 podyumları adeta karmaşanın içerisindeki uyuma gönderme yapıyor. Zikzak desenli taytlarla bir araya gelmiş üçgen desenli hırkaları giymek belki biraz cesaret istiyor ama yakıştırmayı bilenler için oldukça stil sahibi bir görünüm de kazandırıyor.

Çanta ve ayakkabı geometrisi!

Christopher Kane podyumlarındaysa geometrik şekiller, palto ve elbise gibi tek başına kullanılabilecek giysilerde, daha sakin bir halde karşımıza çıkıyor. Örneğin kocaman geometrik desenli bir elbise yalnızca siyah bir botla eşleştirilerek, odağın desende toplanmasına olanak sağlanıyor.

Geometrik şekilleri bu sezon aksesuarlarda da görüyoruz. Silindir, yuvarlak, üçgen ya da altıgen formda tasarlanmış çantalar oldukça yenilikçi duruyor. Fendi'nin klasik logosuyla bir araya gelen üçgen şeklindeki el çantası, farklı ve eğlenceli giyinmeyi sevenler için cezbedici olabilir. Yalnızca çantalar değil kare burunlu botlar, yine geometrik şekillerden ilham alan takılar ve hatta güneş gözlükleri, markaların yeni koleksiyonlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Stil notları

Siyah ve beyaz birlikteliği geometrik desenlere çok yakışıyor. Monokrom tonlarda bir giysi tercih ettiğinizde detaylarda sarı, turuncu ve fuşya gibi canlı bir renge de yer verebilirsiniz.

Desen karıştırma konusunda usta olduğunuzu düşünmüyorsanız, geometrik deseni tek bir parçada kullanarak kalanı sade ve nötr tutmalısınız.

Geometrik şekillerin ağırbaşlı havasını kırmak için, doğal tonlarda bir makyaj ve sade bir saç stili tercih etmelisiniz.

BU DERSTEN GEÇENLER

Hem farklı hem de 'eğlenceli' bir küpe... Hipicon'dan ulaşabilirsiniz. Isuwa, 112 lira.

Bu eteği siyah düz bir kazak ve yine siyah botlarla tamamlayınca çok şık olur. Mango, 249.99 lira.

Bu şalı düz bir beyaz tişörtün üzerine bile kullanabilirsiniz. Yargıcı, 149.99 lira.

Modası hiç geçmeyecek bu elbiseyi canlı renkte bir aksesuarla eşleştirin. İpekyol, 262 lira.

Geometrik şekiller kazaklara da çok yakışıyor. Mavi'den seçtik. 59.99 lira.

Hırkalara hem retro hem de sıcak bir görünüm kazandırıyor. Trendyolmilla, 87.99 lira.

70'li yılların pantolonlarını hatırlatıyor. Düz renkte bir bluzla eşleştirebilirsiniz. Zara, 269.95 lira.

Geometrik şekillere yalnızca detaylarda yer verilen tasarımlar da var. Muun, 300 lira.