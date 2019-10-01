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Trend Gayrimenkul doludizgin

4 dakika önce

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden ligin yeni takımı Trend Gayrimenkulspor yoluna doludizgin devam ediyor.

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Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden ligin yeni takımı Trend Gayrimenkulspor yoluna doludizgin devam ediyor.


Ligde Kayseri Şekerspor'u 3-2 mağlup ederek başlayan Trend Gayrimenkulspor, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta da Buğdaylıspor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam eden Mavi-Beyazlılarda gözler Develispor maçına çevrildi. Pazar günü deplasmanda Develispor ile karşı karşıya gelecek olan Trend Gayrimenkulspor bu zorlu maçın hazırlıklarına başladı.


Buğdaylıspor karşısında başarılı bir futbol sergilediklerini ve galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Trend Gayrimenkulspor Teknik Direktörü Emin Gök, " Sezona iyi hazırlanarak girmenin karşılığını ligde oynadığımız iki maçı da kazanarak kanıtladık. İlk sezonumuzda amacımız zirvedeki yerimizi sezon sonuna kadar korumak istiyoruz. Bunu da başaracak kadroya ve güce sahibiz. Pazar günü deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımızı 3 puan üzerine sürdürüyoruz. İnşallah Develispor maçını kazasız atlatıp yolumuza devam edeceğiz "diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Mehmet Özet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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