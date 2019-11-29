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Trend Gayrimenkulspor çıkışını sürdürmek istiyor

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Trend Gayrimenkulspor yarın oynayacağı Özvatan Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trend Gayrimenkulspor çıkışını sürdürmek istiyor, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Trend Gayrimenkulspor yarın oynayacağı Özvatan Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında yarın Özvatan Gençlikspor'u konul edeecek olan Trend Gayrimenkulspor'da hedef sahadan 3 puanla ayrılarak son haftalardaki çıkışını devam ettirmek. Kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istediklerini belirten Trend Gayrimenkulspor Kulüp Başkanı Sinan Koçyiğit, "Son hafta aldığımız galibiyetler ile zirveye yaklaştık. Bunu devam ettirmek için her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Özvatan Gençlikspor maçı zor olacak ama sahadan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Rakibimiz son haftalarda kötü sonuçlar alsa da çok iyi oynuyor ve mücadele ediyorlar. Biz takım olarak sadece ligde kalan maçlarımızdan maksimum hata yaparak ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.


Yarın Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Trend Gayrimenkulspor ile Özvatan Gençlikspor maçı saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Özvatan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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