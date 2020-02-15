Trend Gayrimenkulspor'da yeni yönetim belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor'da yeni başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor'da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Yeni başkan Emre Arıkan oldu. Trend Gayrimenkulspor Kulübünün yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri şunlar oldu.



Yönetim Kurulu Üyeleri: Emre Arıkan (Başkan), Oğulcan Karahan, Sinan Koçyiğit, Emre Aksoy, Emrah Arıkan, Mustafa Ulusoy, Önder Aslantaş (Asil), Mahmut Koçyiğit, Erol Yücel, Mustafa Deveci, Mustafa Okumuş, Halis Barbaros, Arif Bayram Pekel, Süleyman Çevik (Yedek)



Denetim Kurulu Üyeleri: Yunus Eren, Engin Yakut, Ömer Karaca (Asil) Onur Recep Çopur, Yavuz Özbey, Ercan Özbey (Yedek) - KAYSERİ