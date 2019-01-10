Trend Micro, Servis & Destek Partnerini Seçti

Siber güvenlik çözümlerinin global lideri Trend Micro, ulusal ve uluslararası bilgi teknolojileri çözüm üreticilerinin ürünlerine ilişkin, satış öncesi ve satış sonrası teknik saha hizmetleri sağlayan ALBASEC Bilişim ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İnternet ve veri güvenliğinde küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro, 2018'in son günlerini yeni bir işbirliği ile tamamladı. Teknoloji sektöründe deneyimli isimleri kadrosunda toplayan, teknoloji üreticilerine ve üreticilerin müşterilerine teknik çözümler sunan ALBASEC Bilişim, Trend Micro'nun Türkiye'deki ilk ve tek Professional Services Partner'ı olarak, hem müşterilerine hem iş ortaklarına kurulum ve destek hizmeti verecek.

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Yöneticisi Mehmet Dağdevirentürk bu yeni işbirliği ile ilgili "ALBASEC Bilişim ile Türkiye'de ilk defa servis & destek çözümleri için karşılıklı anlaşma imzaladık. Sadece kurulum ve bakım hizmeti verecek olan ALBASEC, Trend Micro satış ekibimiz ve iş ortaklarımızdan gelecek kurulum taleplerine, Trend Micro sertifikasyonlarına sahip ve bu işe dedike mühendislerle yanıt verecek. Bu yeni ortaklığın Türkiye'deki müşterilerimize büyük katma değer yaratacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Üreticilerin belirlediği standartlarda hizmet verme vizyonuyla kurulan ALBASEC'in Genel Müdürü Engin Sarıtaş Trend Micro'nun, bu su süreçte vazgeçilmez bir iş ortağı olacağını ve ALBASEC'e değer katacağını belirtti. Sarıtaş sözlerini "Çıktığımız bu yolculuk bizi heyecanlandırıyor. Trend Micro'nun küresel hizmet stratejisinde yer alan "Professional Services Partner Program" ile kazandığımız yetkinlikler ve deneyimi müşteri memnuniyeti olarak geri döndürmek bizim için en büyük kazanç olacak. Yola çıktığımız an itibariyle özellikle Trend Micro Türkiye ekibi ile son derece uyumlu ve verimli bir süreç geçirdik. Bundan sonra da beraber başarılı işler çıkaracağımıza eminim" şeklinde tamamladı.