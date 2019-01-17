Trend Raporu"Nda En Çok Talep Gören Bebek Maması Oldu

Hepsiburada, Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla her 6 ayda bir yayınladığı 2018 Trend Raporu'na göre, en çok talep gören ürün bebek maması oldu.

Hepsiburada, Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla her 6 ayda bir yayınladığı 2018 Trend Raporu'na göre, en çok talep gören ürün bebek maması oldu.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, bu ürünleri bebek güvenlik ürünleri, bebek banyo ve kozmetik ürünleriyle bebek oyuncakları takip etti.



Hepsiburada, anne, bebek ve oyuncak kategorisine ilginin 2017 yılına göre yüzde 41 arttığını açıkladı.



En çok 30-40 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017'ye göre yüzdfe 49 artış gösterdi.



2018'de gerçekleşen her 3 talebin 1'i İstanbul'dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ takip etti. Siparişlerin yüzde 68'i mobil cihazlardan verilirken, en yoğun ilgi akşam 22.00 ve 23.00 saatlerinde gerçekleşti.



Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, hem kadınların hem erkeklerin alışveriş sepetlerinde en çok yer alan ürünlerin mamalar, bebek güvenlik ürünleri, banyo ürünleri ile bebek oyuncakları olduğunu belirtti.



Bu ürünler dışında, kadınlar bebek sağlığı ve beslenme ürünlerini tercih ederken, erkekler figür oyuncaklarla parçalı setlere yöneldi. 2017 yılında yüzde 33 olan kadın müşteri oranı, 2018 yılında yüzde 35'e yükseldi.



2018'in en gözde oyuncağının ise akülü arabalar olduğu açıklandı. Aynalı, kornalı, radyolu akülü arabalar 20'den fazla marka ve 50'den fazla ürün ile Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.

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