Son Dakika Haberleri: Trende Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Trende Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

1 saat önce

İngiltere'de trende bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Trende Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
İngiltere'de trende bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. İngiliz Ulaştırma Polisi, Surrey Horsley istasyonundan Londra'da bulunan Waterloo tren istasyonuna giden trende bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Olayın öğlen saatlerinde bilinmeyen bir sebepten gerçekleşen olayda saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İngiltere Polis Departmanında görev alan dedektif Gary Richardson ise saldırganın kimliğini henüz tespit edemediklerini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İngiltere polisi tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda olayın gerçekleştiği Clandon Tren istasyonda tren seferlerine ara verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Londra, İngiltere, Güncel
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