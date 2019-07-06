Son Dakika Haberleri: Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama
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Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama

9 dakika önce

Adana'da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Mersin-Adana seferini yapan trende yolculuk eden F.G. (22), yanına oturduğu A.K'ye (21) cinsel tacizde bulundu.
Durumu fark eden çevredekiler tarafından darbedilen F.G, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Şehitlik İstasyonu'nda trenden indirilerek polise teslim edildi.
Şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Mersin, Adana, Güncel
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