Trende unuttuğu 310 yıllık kemanına kavuştu

İngiltere'de ünlü keman virtüözü Stephen Morris, 310 yıllık ve 250 bin sterlin değerindeki antika kemanını bindiği trende unuttu, keman bulunarak sahibine iade edildi.

Spethen Morris'in, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Victoria Tren İstasyonu'ndan Orpington'a gitmek üzere bindiği trende unuttuğu keman, bulunarak Morris'e teslim edildi. Kemanı bulan kişinin Morris ile sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği ve kemanı teslim ettiği belirtildi. Kemanı teslim eden kişinin kimliği açıklanmazken, olayı sosyal medya hesabından teyit eden ünlü keman virtüözü "Kemanım evde ve güvende. Büyük desteğiniz için teşekkürler" dedi.1709 yılında usta zanaatkar David Tecchler tarafından yapılan kemanı teslim alan Morris'in, kemanda bir problem olmadığı ve sağlam bir şekilde geri aldığı öğrenildi.