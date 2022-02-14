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Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması - Son Dakika

Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması

14.02.2022 16:56
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.

Online alışveriş platformu Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra  komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz" ifadeleri yer aldı.


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Trendyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması - Son Dakika
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