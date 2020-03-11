Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması - Son Dakika

Trendyol, dünyada hızla yayılan koronavirüsün ardından gelişen fiyat oluşumlarına ilişkin, "Tüm tedbirleri alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izlerken, haksız fiyat oluşumlarını önlemek için de gereken tüm tedbirleri alıyor.

Trendyol açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz.

Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol'dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz."