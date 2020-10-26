Trendyol'dan "Sepette İyilik Hareketi" projesi - Son Dakika

Trendyol, sosyal sorumluluk projesi "Sepette İyilik Hareketi" ile sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor.

Trendyol açıklamasına göre, sivil toplum kuruluşlarının en önemli gelir kaynağı olan ürünleri, platformdaki müşterileriyle buluşturan Şirket, 27 Ekim'i "Sepette İyilik Günü" ilan etti.

Marka, "Sepette İyilik Hareketi" ile gerçekleşen satışların tüm gelirini komisyon almadan sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor. Böylece sağlanan ek gelirle kuruluşların ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor.

Açıklamaya göre, söz konusu harekete özel platformda oluşturulan "Sepette İyilik" butiğinde sivil toplum kuruluşlarının çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından fulara, telefon kılıflarından hediye sepetlerine, çikolatadan bilekliğe kadar binden fazla ürünü yer alıyor.

Trendyol'un başlattığı bu iyilik hareketine katılmak isteyenler Bilim Kahramanları Derneği, ÇED, Darüşşafaka, Givin, Gülmek İyileştirir Derneği, Hayata Destek Derneği, HAYTAP, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, KAÇUV, KEDV, Kalben, Türk Kızılayı, Make A Wish Türkiye, Sosyal Ben Vakfı, OBİDEV, TİDER, Tohum Otizm Vakfı, TOG, TEGV, TOFD, TOÇEV ve Yeşilay'ın ürünlerinden satın alarak destek verebiliyor.