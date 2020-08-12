Trendyol'dan sivil toplum kuruluşlarına "Sepette İyilik Hareketi" ile destek - Son Dakika

Trendyol'dan sivil toplum kuruluşlarına "Sepette İyilik Hareketi" ile destek

Trendyol, hayata geçirdiği "Sepette İyilik Hareketi" projesiyle sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor.

Trendyol'dan sivil toplum kuruluşlarına

Trendyol, hayata geçirdiği "Sepette İyilik Hareketi" projesiyle sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor.

Trendyol'un açıklamasına göre, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışan STK'lar, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Trendyol müşterisi ile buluşturuyor.

Şirket, Sepette İyilik Hareketi ile gerçekleşen satışların tüm gelirini komisyon almadan STK'lara aktarıyor. Aynı zamanda butikteki ürünlerin daha fazla sayıda müşterinin görebilmesi için pazarlama desteği de veriyor.

Trendyol böylelikle STK'ların platformdaki satışlarından elde ettikleri ek gelirle ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlayacak. STK'ların bağış kabul ettikleri internet bağlantı adreslerini de platformunda paylaşan Trendyol, müşterilerini STK'lara bağış yapmaya da davet ediyor.

Trendyol'un başlattığı dayanışmaya katılmak isteyenler Çocuk Eğitim Derneği (ÇED), Givin, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri vakfı (TOG), Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı (TEGV) ve Yeşilay'ın ürünlerinden satın alarak Sepette İyilik Hareketi'ne destek verebilecek.

Özel sektör ve sivil toplum iş birliği

Açıklamada projeye ilişkin görüşleri yer alan Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olmasına önem verdiklerini bildirdi.

Platformla ticareti dijitalleştirirken ülkenin kalkınmasına da katkı sunduklarını kaydeden Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Topyekun kalkınma için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Sepette İyilik Hareketi'ni de bir özel sektör ve sivil toplum iş birliği olarak başlatıyoruz. Milyonlarca müşterimizi Sepette İyilik Butiği'ndeki ürünlerden satın alarak toplumsal sorunların çözümüne ortak olmaya davet ediyoruz."

"Proje, hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor"

Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cenker Ilıcalı, işitme engelli çocuklar ve gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, yaşamın tüm alanlarına aktif ve tam katılan bir çoğunluğu oluşturmak hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

Ilıcalı, "Hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayan Trendyol'un Sepette İyilik Hareketi'nde yer almaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Givin Kurucusu Başak Sucuka, fiziksel mağazalarla devam ettirdikleri Türkiye'nin ilk iyilik mağazaları Givin'i, Trendyol'un güçlü dijital platformu ve kullanıcı kitlesiyle buluşturarak, iyilik alışverişi kültürünü daha çok kişiye ulaştıracaklarını ve eğitime daha çok destek sağlayacaklarını anlattı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar, herkes için adil bir dünyanın kadınların güçlendirilmesi ve ekonomiye katılımlarının artırılmasıyla mümkün olacağını bildirdi.

Trendyol'un başlattığı projeyle böyle bir dünyanın kapılarının aralanmasına katkıda bulunduğunu aktaran Akçar, "Kadın kooperatifleri ve üretici kadınların dayanışma içinde ürettiği el emeği ürünlerin tüketiciyle doğrudan buluşabilmesi için yeni bir imkan sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivil toplumun güçlenmesine katkı sunacak"

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Trendyol'da iyilik ve sosyal sorumluluk adına böyle bir çalışmanın hayata geçmesinin STK'ların daha büyük kitlelere erişebilmesi adına çok değerli olduğunu bildirdi.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, otizmli çocuklara verilebilecek en büyük desteğin; "onların eğitim alabilmelerine fırsat vermek ve erken tanı ve eğitimle otizmli çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırmak, bağımsız bireyler haline getirebilmek" olduğunu anlattı.

Özer, "Bu sorumlulukla çalışan vakfımıza böylesi kıymetli bir projede yer vererek otizmli çocukların eğitime ulaşmasına katkı sunan Trendyol ailesine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü, STK'ların güçlenmesinin toplumun bütününün huzuruna ve refahına doğrudan katkısı olduğunu vurguladı.

Sivil toplumun güçlenmesine katkı sunabilecek kamu ve özel sektör iş birliklerinin ivme kazanmasını ve artmasını umduklarını kaydeden Çitilgülü, "Trendyol'un bu hedefler doğrultusunda başlattığı Sepette İyilik Hareketi ile daha fazla genci eğitimlerle destekleyeceğimiz ve onlara sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirebilmeleri için imkan yaratacağımız için mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, "Bizi bu anlamlı projenin bir parçası yaparak, çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturma hedefimize destek veren Trendyol'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trendyol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan sivil toplum kuruluşlarına 'Sepette İyilik Hareketi' ile destek - Son Dakika Ekonomi
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