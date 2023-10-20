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Trendyol, Filistin temalı ürünlerin kasıtlı kaldırıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin kasıtlı kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:54

Trendyol, Filistin temalı ürünlerinin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddialarına ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Şirket, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, ürünlerin teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak kaldırıldığını ve kısa sürede tekrar görüntülenmeye başladığını açıkladı. Trendyol, Gazze Halkı için yas tuttuklarını ve insanlık suçlarına karşı olduklarını da vurguladı.

Trendyol, Filistin temalı ürünlerinin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır" denildi.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Kaynak: DHA

Filistin, Trendyol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trendyol, Filistin temalı ürünlerin kasıtlı kaldırıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol, Filistin temalı ürünlerin kasıtlı kaldırıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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