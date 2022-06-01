Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı - Son Dakika
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Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

01.06.2022 03:24

- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı.

- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

BERLİN (iHA) - E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı.

Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı
Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı
Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı
Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

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Kaynak: İHA

Mustafa Varank, E ticaret, Trendyol, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı - Son Dakika
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