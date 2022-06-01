- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

BERLİN (iHA) - E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı.