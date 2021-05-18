Trendyol, İzmir'in e-ticaret verilerini açıkladı - Son Dakika

Trendyol, İzmir'in e-ticaret verilerini açıkladı

18.05.2021 11:38
Trendyol, İzmir'in e-ticaret verilerini açıkladı, System.String[]

Trendyol üzerinden son bir yılda verilen zigon sehpa, çok amaçlı dolap ve kamp sandalyesi siparişleri İzmirli satıcılardan tedarik edildi.

Trendyol üzerinden son bir yılda verilen zigon sehpa, çok amaçlı dolap ve kamp sandalyesi siparişleri İzmirli satıcılardan tedarik edildi.

???????Trendyol'dan İzmir'in e-ticaret satış verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, mobilya sektöründeki satışlarıyla öne çıkan kentte, en çok sipariş alınan ürün zigon sehpa oldu.

İzmir'deki üretici ve satıcılar Ocak 2020-Mart 2021 tarihlerinde Trendyol üzerinden tüm Türkiye'den 600 bine yakın verilen zigon sehpa siparişinin yüzde 69'unu tek başına karşıladı. Trendyol, 411 bin zigon sehpa siparişini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırdı.

İzmir'de zigon sehpa satışıyla beraber çok amaçlı dolap, çalışma masası, kitaplık ve komodinler de tüm Türkiye'den sipariş alan başlıca ürünler oldu. Yaklaşık 455 bin çok amaçlı dolap siparişinin yüzde 75'ini de İzmirli üreticiler ve satıcılar karşıladı.

Kamp sandalyeleri İzmir'den tüm Türkiye'ye ulaştırıldı

Mobilya ürünlerinin yanı sıra tüm Türkiye'den sipariş edilen 165 bin 393 kamp sandalyesinin yüzde 79'u da Trendyol'un İzmir'deki satıcılarından tedarik edildi. Toplam 131 bin 352 siparişle kamp sandalyesi İzmir'deki satıcıların en çok sattığı ürünler arasında yer aldı.

İzmir'den üç büyük il dışında en çok sipariş veren şehirler Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Bursalı müşteriler 541 bin 113 adet, Antalyalılar 430 bin 912 adet ve Kocaelililer 320 bin 837 adet siparişi İzmirli satıcılardan verdi.

Trendyol, Türkiye, İzmir, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol, İzmir'in e-ticaret verilerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı

Son Dakika Haberleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek         
10:47
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 13:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trendyol, İzmir'in e-ticaret verilerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement