Üye Girişi
Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı

02.12.2021 11:22
Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" sonuçlarını açıkladı.

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" sonuçlarını açıkladı.  Kasım kampanyalarında 112 bin işletme toplam 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Trendyol platformundaki işletmelerin satışları bir önceki Kasım ayına göre 2 kat arttığı kaydedildi.

Trendyol, "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla 112 bin farklı satıcı 63 milyon ürünü   müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu.  Kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat arttı. Anlık 2,1 milyon müşteri platformda buluştu.

Trendyol'a Kasım ayı boyunca 1,5 milyar ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında anlık olarak 2,1 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

ÜÇ BÜYÜK İL DIŞINDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN İLLER: KOCAELİ, BURSA, AYDIN

Trendyol Kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.

KAMPANYALI ÜRÜNLERİN SATIŞINDA 6 KAT ARTIŞ

Trendyol bu yıl da müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için "favorileme" özelliğini, kampanyalı ürünlere hızlı erişim için ise "fırsat ürünü etiketlerini" kullandı. 16 milyon ürün Kasım kampanyalarına dahil olurken, indirimli ürünlerin satışı normal günlere göre 6 kat arttı.

ÇOK SATAN ÜRÜNLER

Kasım kampanyaları döneminde Trendyol'dan en fazla satın alınan ürünler arasında sweatshirt, bot, bebek bezi, bluetooth kulaklık ve ayak maskesi yer aldı.

HIZLI MARKET VE YEMEK DE KASIM KAMPANYALARINI MÜŞTERİLERLE BULUŞTU

Trendyol, bu yıl ilk kez Hızlı Market ve Yemek'e özel hazırladığı Kasım kampanyalarını da müşterileriyle buluşturdu. Trendyol Yemek Kasım ayı verilerine göre Kasım'da en çok sipariş edilen 5 ürün; lahmacun, burger, Adana dürüm, köfte ve tantuni dürüm olurken yüzde 68 artışla köfte büyüme şampiyonu oldu. Trendyol Hızlı Market Kasım datalarına göre en fazla sipariş edilen ürünler ise sırasıyla yerli muz, patates, havuç, yarım yağlı süt ve maydanoz oldu.

19 FARKLI AVRUPA ÜLKESİNDE 50 BİNDEN FAZLA ÜRÜN SATILDI

Türkiye'deki yerli üreticileri Avrupa'daki müşterileriyle buluşturan Trendyol, başta Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere 19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi.


Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı
Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı

Yemek Tarifi, Trendyol, Market, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı 12:17 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! 12:10 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
12:16 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
11:55 Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık!
ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü         
12:21
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
12:12
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu         
11:53
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol, kasım kampanya sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement