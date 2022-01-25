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Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri - Son Dakika

Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri

25.01.2022 11:54
Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri

Yüzde 11 eylemi düşük bulan Trendyol kuryeleri bütün Türkiye'de eylemler başlattı. Trendyol kuryeleri bugün İstanbul'da Anadolu yakasındaki Maltepe Meydanı'nda saat 14.00'te ve Avrupa yakasındaki Yenikapı Meydanı'da aynı saatte buluşacaklarını duyurdu.

Online alışveriş sitelerinden Trendyol'da zam uyuşmazlığı nedeniyle iş bırakma eylemleri sürüyor.

Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri

Maaşlarına yüzde 11 oranında zam yapıldığını belirten ve bunu protesto etmek için dün şirketin İstanbul Maslak'taki binası önünde toplanan Trendyol Express çalışanları, bugün de ülke genelinde kontak kapatma eylemine devam etti.

Sabahın erken saatlerinde farklı illerdeki çeşitli şube önlerinde toplanan çalışanlar, "Taleplerimiz karşılanana kadar tüm yurtta şube açılış saatlerinde toplanıyoruz, kontak açmıyoruz, yük indirmiyoruz, ateş ölçtürmüyoruz" açıklamasını yaptı.

'EFSANE DİRENİŞ GÜNLERİ' GÖNDERMESİ

Trendyol'un 'Efsane İndirim Günleri' şeklinde duyurduğu kampanya dönemlerine gönderme de yapan çalışanların '24 Ocak Trendyol Süper Direniş Günleri başladı' açıklamaları dikkat çekti.

Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri

Çeşitli sosyal medya hesaplarından görüntüler de paylaşan çalışanlar, "Hakkımız olanı istiyoruz", "Hava koşulları değil, sefalet zammı kontakları kapattı" ve "Haksız zam varsa kontak açmak yok" açıklamalarını yaptı.

Şu an eylemde olan çalışanların piyasa ortalamasının yaklaşık iki katı ücret aldığını belirten Trendyol kaynakları, bu çalışanların hak edişlerinin 10 bin TL'nin altında kalması durumunda bunun en az 10 bin liraya tamamlanacağı garantisini Trendyol'un kendilerine verdiğini ifade etti.

MASRAFLAR ÇIKARILDIĞINDA 4 BİN TL KALIYOR'

Şu an eylemde olan ve araçlarıyla dağıtım yapan çalışanlar ise, aylık gelirinin yüzde 11'lik zam sonrası 9 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktığını ancak mazot, sigorta ve bakım masrafı gibi masraflar çıkarıldığında kendilerine kalan net tutarın 4 bin TL civarında olduğunu savundu.

Bu kapsamda, paket başına ücretin 6 TL + KDV'ye yükseltilmesi talep ediliyor.

TRENDYOL ÜYELİKLERİ İPTAL EDİLİYOR

Öte yandan Trendyol kuryelerine yönelik politika nedeniyle sosyal medyada Trendyol üyeliği iptal kampanyası başladı. Pek çok üye siparişlerini iptal edip, Trendyol üyeliklerini sonlandırıyor.

Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri
Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri
Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri
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Trendyol, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri - Son Dakika
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