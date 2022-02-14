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Trendyol, SimilarWeb Digital 100 Almanya listesinde - Son Dakika

Trendyol, SimilarWeb Digital 100 Almanya listesinde

14.02.2022 09:39
Trendyol, SimilarWeb Digital 100 Almanya listesinde

Trendyol, internet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in açıkladığı, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin moda kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Trendyol, internet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in açıkladığı, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin moda kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Trendyol, önemli platformları geride bırakarak, giyim kategorisindeki ziyaret ve etkileşim oranlarıyla 'en hızlı büyüyen' ikinci platform oldu.

Dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesini açıkladı. Trendyol, SimilarWeb'in Digital 100 Almanya listesinde moda kategorisinde ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform olarak yer aldı. SimilarWeb'in verilerine göre Trendyol geçen yılın istatistiklerine göre trafiğini yüzde 266 artırdı.

Trendyol daha önce de SimilarWeb'in, tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerinin listesine de Türkiye'den ilk 20'ye giren tek şirket olmuştu.


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Trendyol, Türkiye, İhracat, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trendyol, SimilarWeb Digital 100 Almanya listesinde - Son Dakika


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