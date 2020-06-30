Trendyol tedarikçilerine önemli avantajlar sağlıyor - Son Dakika

Trendyol tedarikçilerine önemli avantajlar sağlıyor

Trendyol, teknoloji, pazarlama ve finansman gücü ile tedarikçilerinin büyümesine destek oluyor ve satışlarını 3 katına kadar artırabiliyor.

Trendyol, teknoloji, pazarlama ve finansman gücü ile tedarikçilerinin büyümesine destek oluyor ve satışlarını 3 katına kadar artırabiliyor.

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Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, her gün 15 milyon tekil ziyaretçinin milyonlarca ürüne ulaştığı Trendyol, teknoloji, pazarlama ve finansman gücüyle yanında olduğu onbinlerce tedarikçinin, satışlarını kısa sürede kat kat artırmalarına destek oluyor.

Trendyol Tedarikçi Paneli, tedarikçilere operasyonlarını kolayca yürütmelerini sağlayacak özellikler sunarken, tedarikçiler, satışlarını anlık takip edebiliyor ve satışlarını artırmak için farklı yöntemler kullanabiliyor.

Tedarikçiler vadesi gelmeden erken ödeme alabilirken, Trendyol bu kapsamda tedarikçilerine bugüne kadar 750 milyon TL'den fazla finansman desteği sağladı.

Tedarikçiler, her ürün grubunda Türkiye'de en çok satanları görebiliyor, kullanıcı davranışlarını takip edip satış artırıcı aksiyonlar alabiliyor ve kampanyalara katılıp 5 kat daha fazla görünürlük kazanabiliyor.

Ücretsiz dijital mağaza hizmeti

Trendyol tedarikçileri, Trendyol'da kendi dijital mağazalarını açıyor ve kolayca tasarlayıp yönetebiliyor. Bu mağazalara yapılan ziyaretlerin satışa dönüş oranı normal e-ticarete göre 2 kat daha fazla oluyor.

Siparişin geldiği ilk andan ürün müşteriye ulaşana kadar olan süreç kolaylıkla takip edilebilirken, tedarikçiler müşteri sorularını cevaplayarak, ürün iptal ve iadelerini yüzde 30 düşürebiliyorlar.

Trendyol, Trendyol Akademi ile tedarikçilerinin e-ticaret gelişimini de destekliyor.

Tedarikçiler, Trendyol Akademi'de satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminere ve içeriğe ulaşıyor, eğitimlere ve konferanslara katılabiliyor.

Trendyol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol tedarikçilerine önemli avantajlar sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

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