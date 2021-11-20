Trendyol, Turkcell iş birliğiyle iş ortaklarının iletişim ihtiyaçlarına çözüm sunuyor - Son Dakika

Trendyol ve Turkcell ile yaptığı iş birliğiyle, iş ortağı olan satıcılara uçtan uca tüm iletişim ihtiyaçlarında fırsatlar sunuyor.

Trendyol açıklamasına göre, Trendyol ile Turkcell yeni bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, Turkcell, sadece Trendyol satıcılarına özel hayata geçirdiği avantajlı kampanyalarla mobil internetten, sabit internete, dijital reklam paketlerinden, toplu SMS gönderimine birçok ürün ve çözüm sunuyor.

Böylece Trendyol iş ortaklarının daha fazla potansiyel müşteriye ulaşması sağlanırken, satışlarının artmasıyla da iş hacimlerini büyütmeleri hedefleniyor.

Trendyol satıcılarına 6 ay boyunca 30 GB ücretsiz mobil internet

İş birliği kapsamında, Turkcell müşterisi olup Trendyol'da mağazası olan satıcılar, Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5 GB mobil internet paketine ücretsiz sahip olabiliyor. Trendyol'da mağazası olan satıcılar bu sayede 6 ay boyunca toplamda 30 GB ücretsiz mobil internet kazanıyor.

Trendyol satıcılarına, Turkcell Fiber Kampanyası ile 84,90 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla yüksek hız deneyimi sunan sabit internet hizmetinde destek sağlanırken, reklam iletişimi yapmak ve yeni müşteri kitlesi edinmek isteyen işletmeler için de avantajlı fiyatlarla dijital reklam paketleri sunuluyor.

Trendyol iş ortakları, hedefli SMS gönderimi sağlayan AdPlus KOBİ Paketlerinde yüzde 50'ye varan indirimle SMS veya MMS gönderebilme fırsatı elde ederken, toplu SMS servisi Mesaj Üssü Paketleri sayesinde de yüzde 40'ı aşan indirimlerle müşteri kitlesine hızlı ve avantajlı bir şekilde erişebiliyor.