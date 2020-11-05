Trendyol: "Umudunu asla kaybetme' yazılı ürünler satıştan kaldırıldı"

Trendyol, İzmir'deki depreme atıfta bulunan "umudunu asla kaybetme" yazılı ürünlerin satıştan kaldırıldığını bildirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamada, kamuoyunda hassasiyet oluşturan bir ürünün platformda yer almasının şirket için kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.