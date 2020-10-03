Trendyol'un Avrupa yolculuğu başladı - Son Dakika

Trendyol'un Avrupa yolculuğu başladı

Trendyol, Avrupa'daki tüketicilere ulaşmak için önemli bir adım atarak, en.trendyol.com internet sitesini hizmete açtı.

Trendyol'un Avrupa yolculuğu başladı, System.String[]

Trendyol, Avrupa'daki tüketicilere ulaşmak için önemli bir adım atarak, en.trendyol.com internet sitesini hizmete açtı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, on binlerce işletmeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerle buluşturan Trendyol, şimdi de Türk üreticileri Avrupa'daki tüketicilerle, kendi e-ticaret sitesi üzerinden bir araya getirmeye başladı.

en.trendyol.com internet sitesiyle Türk markalarıyla Avrupalı müşteriler arasında e-ticaret köprüsü kuran Trendyol, Avrupa'da 27 ülkeden sipariş almaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Avrupa'ya açılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkemizin Avrupa'ya olan ihracatını arttırmak için çok önemli bir adım attık. Yeni sitemizle Türkiye'de üretilen ürünleri Avrupalı tüketicilere ulaştırmaya başlıyoruz. Trendyol olarak yerli üreticilerin ve markaların dünyada bilinirliğini arttırırken, Türk markası algısının güçlenmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol'un e-ihracat hacminin devamlı arttığını aktaran Acar, "E-ihracat hacmimiz 2020'nin ilk yarısında yüzde 183 artarken, 2020'nin ilk yarısında ihracat paket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 artış gösterdi. Trendyol olarak küresel e-ticaret pazarından ülkemizin aldığı payı sürekli yukarılara taşıyoruz." yorumunda bulundu.

Trendyol, Ticaret, Avrupa, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trendyol'un Avrupa yolculuğu başladı - Son Dakika

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