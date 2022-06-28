Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında - Son Dakika
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Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında

28.06.2022 14:31
Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında

Trendyol'un megastar Tarkan ile çektiği üçüncü reklam filmi yayınlandı.

Trendyol'un megastar Tarkan ile çektiği üçüncü reklam filmi yayınlandı. Filmde, bir yeleğin Trendyol üzerinden Tarkan'a ve Türkiye'nin dört bir yanına satılması konu ediliyor.

Tarkan, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için üçüncü defa kamera karşısına geçti. 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nde yayına giren reklam filminde, platformun binlerce iş ortağının emeğini Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcısına, hatta Tarkan'a ulaştırdığı anlatılıyor.

Film, bir Trendyol satıcısının ürettiği yelekleri Trendyol üzerinden satışa sunmasıyla başlıyor. Yeleğin Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasıyla devam eden filmin sonunda Tarkan da yeleği Trendyol üzerinden satın alıyor.

Platformun her zaman iş ortaklarına destek olduğu vurgulanan filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti ve 3 günde tamamlandı.


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Kaynak: DHA

Trendyol, Türkiye, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında - Son Dakika

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